شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زيدان نائب التنسيقية يطالب باستغلال مركز التكوين المهنى بحى الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لبحث إمكانية استغلال مركز التكوين المهنى بشارع جسر البحر بحى الساحل بمحافظة القاهرة بحيث يتم تحويله إلى مركز لتأهيل الشباب وتدريبهم على الحرف اليدوية.

وأضاف أحمد زيدان فى طلبه أن ذلك يأتى لتوفير عدد من فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص وفى إطار دعم الوزارة الدائم لتوفير العديد من فرص العمل للشباب كما أن مركز التكوين المهنى لم يتم استغلاله بالشكل الأفضل حتى الآن.

وكان النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تقدم من قبل بطلب إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للموافقة على إنشاء حمام سباحة بمركز شباب الساحل بمحافظة القاهرة.

ومن جانبه، وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على الطلب المقدم وإنشاء حمام سباحة و2 ملعب قانونى وحديقة أطفال و13 محلا تجاريا.