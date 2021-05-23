النائب عمرو درويش يستقبل وفدًا من صيادلة دفعة 2018-2019

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القاهرة - سامية سيد - استقبل النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفدًا من صيادلة دفعة 2018-2019، حيث دار النقاش حول أزمة تكليف الصيادلة، وضرورة متابعة مجلس النواب لإجراءات تنفيذ التكليف من قبل وزارة الصحة.

وأكد النائب عمرو درويش أن المجلس بالفعل يقوم بمتابعة تنفيذ التوصيات التى صدرت خلال جلسة مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بتلك الأزمة، مشددا على ضرورة التزام الصيادلة بالطريقة المثالية التى انتهجوها فى التعبير عن مطالبهم المشروعة، والتحذير من الانسياق خلف الشائعات الغير حقيقية.

يذكر أن النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقدم من قبل بطلب إحاطة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حول أسباب تأخر إعلان نتيجة تكليف صيادلة مصر دفعتى 2018-2019.

وقال عمرو درويش فى طلب الإحاطة، أنه عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه يتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حيث كانت وزارة الصحة أعلنت عن فتح باب التسجيل فى حركة تكليف الصيادلة بعد الإعلان عن بدء حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من دفعة 2018 دور أول وثان وفبراير ويناير 2020 كما أعلنت الوزارة أن التكليف سيتم بنظام التنسيق الإلكترونى العام فى ضوء قواعد التوزيع – الرغبات – المجموع الاعتبارى للعمل بوحدات الوزارة بالمحافظات وبعض الجهات الأخرى.

وأضاف عمرو درويش: "وطبقا للإعلان فقد تقدم الصيادلة من الدفعات المذكورة، ورغم تأخر ظهور نتيجة التكليف لمدة ثلاث سنوات إلا أن الصيادلة تفاجأوا بظهور نتيجة التكليف للبعض دون الآخر بالمخالفة للقانون".