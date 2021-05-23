شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية النواب" تناقش غدا إلغاء الحبس للغارمات وموازنة وزارة العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعين غدًا الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب.

حيث تناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول موازنات كل من وزارة العدل وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية.

والاجتماع الثانى تناقش مشروعى قانونين على النحو التالي:

الأول: مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهوارى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل المرسوم بقانون رقم (96) لسنة 1952، بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

(مشترك مع لجنة الخطة والموازنة)

الثاني: مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات (المشهور باسم قانون عبد الحكم للعقوبات البديلة، نسبة إلى المستشار سامح عبد الحكم الرئيس بمحكمة الاستئناف معد مشروع القانون)، (مشترك مع لجان التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، حقوق الإنسان، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر).