شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأعلى لتنظيم الاعلام" فى زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المملكة العربية السعودية بدعوة وزير الإعلام السعودى المكلف الدكتور ماجد عبدالله القصبى وذلك للتباحث حول تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين وتطوير التعاون الإعلامى المشترك.

ومن المرتقب فى خلال الزيار ة التى تستغرق عدة ايام أن يعقد رئيس المجلس الأعلى عدة اجتماعات ومقابلات مع رئيس محلس الشورى السعودى ووزير الإعلام السعودى المكلف وكذلك وزير الحج والعمره وأمين عام منظمة التعاون الإسلامى وزيارة عدد من الصحف والاستديوهات ومبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون بجدة وإجراء مجموعة من الحوارات واللقاءات مع الإعلاميين السعوديين.

و قام الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بزيارة المسجد النبوى كما زار المتحف الدولى للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية التابع لرابطة العالم الإسلامى بالمدينة المنورة، واستمع إلى شرح مفصل من مدير المتحف الدكتور سعيد بن عبدالله القرشى عن محتوى المتحف، مشاهدا عددًا من العروض التفاعلية.

وعبر جبر عن إعجابه بالجهود التى تبذلها المملكة فى خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية وترسيخ الدين الإسلامى ونقله بصورته الصحيحة والواضحة لجميع دول العالم قاطبة، مثمنًا لرابطة العالم الإسلامى هذا المشروع الذى يضاف لمبادراتها العالمية الأخرى.



















