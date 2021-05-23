رئيس دفاع الشيوخ: اتفاق التهدئة يعكس حرص مصر على أمن واستقرار المنطقة

القاهرة - سامية سيد - أشاد الفريق أسامة الجندى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ والنائب الأول لحزب حماة وطن بالجهود المصرية المخلصة والحثيثة التى أفضت للتهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين والتي أشادت بها القوى والمنظمات الدولية والتى عولت على دور مصر في إنهاء تلك الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى وحقن الدماء.



الفريق أسامة الجندى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ والنائب الأول لحزب حماة وطن

وأضاف الفريق أسامة الجندى، أن مصر حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة حيث أن القضية الفلسطينية هى جوهر الصراع فى الشرق الأوسط وأن التهدئة بين الأطراف وتحقيق تسوية شاملة فيما بعد هو العامل الرئيسى بتحقيق الأمن والاستقرار والشعوب بمعزل عن لغة الحرب والدمار وويلاتها.

وثمن رئيس دفاع الشيوخ الدور الذى قام به الرئيس عبدالفتاح السيسى والمؤسسات المصرية المعنية التى تثبت أن مصر دولة محورية فى منطقتها والعالم والقادرة على تسوية الأزمات الإقليمية بالجهود والأفعال المخلصة والأهداف التى تتسق مع أهداف الامم المتحدة في تحقيق السلم والأمن الدوليين والتسوية السلمية للنزاعات الدولية التي جرت العالم لويلات تكبدتها الشعوب وخاصة الشعب الفلسطينى الذى يناضل من أجل دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف فى إطار حل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة.