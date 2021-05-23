شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الطاقة بمجلس النواب توافق على موازنة هيئة الطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، اجتماعها اليوم الأحد، الموافقة على مشروع موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للعام المالى الجديد 2021/2022، وذلك بإجمالى 8 مليارات و226 مليون جنيه مقابل 10 مليارات و140 مليون جنيه، وخطة التنمية الخاصة بها لذات العام المالي.

ومن جانبه قال أسامة عبد العزيز، ممثل الهيئة، إن الهيئة تختص بإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة كالرياح والخلايا الفوتولطية، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف إقامة محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات فى خليج السويس بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى وبنك الاستثمار الأوروبى والاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية.

وأضاف عبد العزيز، أن الخطة تشمل أيضًا إنشاء محطة توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية قدرة 50 ميجاوات، بالزعفرانة، فضلا عن إنشاء محطة توليد كهرباء بالغردقة قدرة 20 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.