"عين شمس والألف مسكن وشيراتون".. انقطاع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة 6 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن مناطق (شارع عين شمس ومتفرعاته شارع أبو الفتوح عبدالله ومتفرعاته شارع سليم الأول ومتفرعاته شارع الزهراء ومتفرعاته شارع العشرين ومتفرعاته شارع 6 أكتوبر ومتفرعاته شارع أحمد عصمت ومتفرعاته شارع أحمد عرابي ومتفرعاته شارع إبراهيم عبدالرازق، الألف مسكن، منطقة الشيراتون بالكامل، والملتقى العربي)، من الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021 وحتى الساعة الرابعة عصر نفس اليوم، نظرًا لقيام الشركة بأعمال صيانة بمحبس قطر 1500مم بمحطة مياه مسطرد.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

ووفرت الشركة مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة في حالة طلبها يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.