الكويت تسجل 992 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة الكويتية 992 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 299 ألفا و215 إصابة.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبد الله السند - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم /الأحد/ - إلى شفاء 1166 حالة لیرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافین إلى 285 ألفا و118حالة، لافتا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 28ر95%، بالإضافة لتسجيل 10 حالات وفاة لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1734 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤھا خلال الفترة نفسھا بلغ 8 آلاف و396 لیصبح مجموع الفحوصات مليونين و256 ألفا و643، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لھذه المسحات بلغت 81ر11%.