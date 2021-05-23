وسائل إعلام تركية: إعادة محاكمة وزير الداخلية السابق محمد أغار

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول - (د ب أ):

أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الأحد بأن وزير الداخلية التركي السابق محمد أغار و 17 آخرين سيواجهون إعادة المحاكمة بعد تبرئتهم في عام 2019 فيما يتعلق بجرائم القتل التي لم يتم حلها من تسعينيات القرن الماضي.

ووفقًا لبوابة "تي-24 "، أصدرت محكمة الاستئناف في أنقرة القرار في أبريل. وكان من بين الضحايا سافاس بولدان، زوج برفين بولدان، الزعيمة الحالية لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

وظهرت جرائم القتل التي لم يتم حلها في مقطع فيديو جديد نشره زعيم المافيا الهارب سادات بكير اليوم الأحد. كان بيكر في مركز الاهتمام لأسابيع من خلال مقاطع فيديو نشرها على موقع "يوتيوب" واتهم فيها وزير الداخلية الحالي، سليمان صويلو ، بأن له صلات بالجريمة المنظمة.

كما وجه بكير اتهامات متكررة ضد أغار. واتهم اليوم الأحد أغار بالتورط في مقتل الصحفي التركي أوجور مومكو والصحفي القبرصي التركي كوتلو أدالي اللذين قتلا في التسعينيات.