الري: نستهدف تحويل 516 ألف فدان إلى نظام الري الحديث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تستهدف تحويل 516 ألف فدان لنظام الري الحديث.

وأضاف وزير الري، أنه تم تنفيذ 314 ألف فدان، بنسبة 60% من المستهدف وذلك في 7 محافظات هي شمال سيناء، ومطروح، والإسكندرية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسوان.

وقدم عبدالعاطي، خلال اجتماعه مع رئيس الوزارء، نماذج لأفضل النماذج من المواطنين الذين قاموا بتنفيذ التحول لنظام الري الحديث.

وتطرق الوزير إلى موقف مشروعات مجابهة مخاطر السيول، مشيرا إلى أن إجمالي منشآت الحماية من السيول علي مستوى الجمهورية بلغ 1595 منشأة، بواقع 293 سدا، و134 حاجز توجيه ومعبرا، و1012 بحيرة وخزانا، و47 قناة صناعية، و48 جسر حماية، و34 تأهيل مخرات.

وأضاف عبد العاطي، أن الأعمال المنتهية حتى مايو الجاري من حيث عدد المنشآت بلغ إجماليها 48 منشأة بتكلفة 548 مليون جنيه، وبسعة تخزينية 85 مليون م3، بينما توجد مشروعات جارية في هذا الإطار بتكلفة 556 مليون جنيه، بإجمالي 63 منشأة، مؤكدا أن عدد منشآت الحماية في محافظة جنوب سيناء بلغ 458 منشأة حماية، و51 منشأة حماية في محافظة شمال سيناء، و63 منشأة حماية في محافظة البحر الأحمر، و617 منشأة حماية في محافظة مطروح، إلى جانب 251 منشأة حماية في محافظات: الجيزة، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.