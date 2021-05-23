دولة أوروبية تستعد لحفلات في أماكن مفتوحة بعد تراجع كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - بعد تخفيف قيود كورونا، ها هي أوروبا تبدأ الاستعدادات لتنظيم حفلات موسيقية في أماكن مفتوحة بعد تراجع كبير في إصابات الفيروس.

ويمكن للجمهور حضور تلك الحفلات بشرط مراعاة التباعد الجسدي وخضوع الجمهور لاختبارات«كوفيد- 19»، بحسب وزير الصحة الألماني ينس سبان.

وأضاف الوزير أن بلاده تريد أيضاً أن يعود مشجعو كرة القدم إلى المدرجات إذا تراجعت الإصابات أكثر.وتظهر بيانات، جمعها معهد الصحة العامة، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا تراجعت باطراد خلال الشهر الماضي، وأن معدل الإصابة الأسبوعي يبلغ حالياً 64.5 لكل 100 ألف.

وقال سبان يوم الجمعة إن ألمانيا تجاوزت الموجة الثالثة من الفيروس.

وسئل سبان عما إذا كان ذلك المسار النزولي سيسمح بإقامة الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق، فقال لصحيفة «بيلد ام زونتاج»، «نعم. لكن ليس لمهرجانات الروك التي تتشابك فيها أيادي عشرات الآلاف».

وأضاف «الحفلات في الملعب الأولمبي (في برلين)، بحيث لا يكون مكتملاً، أو في المتنزه مع إجراء الاختبارات ومراعاة التباعد الجسدي ممكنة من منظور اليوم».

وفيما يتعلق بمباريات دوري كرة القدم الألماني، قال وزير الصحة «إذا استمرت الحالات في التراجع، فإني على يقين من أن المشجعين سيُسمح لهم بالعودة إلى الملاعب في أغسطس».