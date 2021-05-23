السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن مكبرات الصوت في المساجد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ 47 دقيقة

اتخذت السلطات السعودية، الأحد، قرارات جديدة بشأن استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد، حيث سيقتصر على “رفع الأذان والإقامة فقط”.

وقال وزير الشؤون الإسلامية، عبداللطيف آل الشيخ، إنه تم إصدار “تعميم جديد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية في على رفع الأذان والإقامة فقط.

وأضاف أن القرار يشير إلى ضرورة أن لا يتجاوز “مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت مع عدم تجاوز الصوت في الأجهزة عن الثلث”.

ووفق تغريدات على حساب الوزارة، سيتم “اتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف”.

واستندت الوزارة في هذا القرار على أدلة وقواعد شرعية، والتي تندرج تحت قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”، إضافة لفتوى للشيخ “محمد بن صالح العثيمين وصالح بن فوزان الفوزان”، بعدم استخدام المكبرات الخارجية لغير الآذان.

ويشير التعميم إلى أن الأصل في التبليغ “بمن هو داخل المسجد”، ولا يوجد حاجة شرعية “لتبليغ النهاس في بيوتهم”.

وأضافت أن “قراءة القرآن في المكبرات الخارجية فيه امتهان للقرآن، خاصة عندما يتم تلاوته، ولا يستمع أحد إليه.