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3 قتلى و8 جرحى في إطلاق نار في ولاية أوهايو الأمريكية

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 23 - مايو - 2021 7:08 مساءً

الشرطة الأمريكية - أرشيفية

قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون بجروح جراء إطلاق نار في مدينة يانغستاون بولاية أوهايو الأمريكية، حسبما كشفت قناة CNN نقلا عن الشرطة المحلية.

وأوضحت الشرطة في بيان أن الحادث وقع صباح اليوم في أحد بارات المدينة، مضيفة أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى.

وقال متحدث باسم شرطة المدينة إن السلطات تجهد لاستجواب أكبر عدد ممكن من شهود العيان المحتملين، دون ورود تفاصيل عن مشتبه بهم أو دوافع كامنة وراء إطلاق النار.

وفي وقت سابق وردت تقارير بأن شحصين قتلا وجرح 8 آخرون في حادث إطلاق نار في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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