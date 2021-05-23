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بلينكن: لا مؤشر بعد على امتثال إيران للشروط النووية لرفع العقوبات

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 23 - مايو - 2021 5:34 مساءً

أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، إن الولايات المتحدة لم تر بعد أي مؤشر على أن إيران ستفعل ما ينبغي لها فعله من أجل التقيد بالالتزامات النووية في سبيل رفع العقوبات المفروضة عليها.

وأضاف بلينكن لقناة (إيه.بي.سي نيوز)، ”أعتقد أن إيران تعرف ما ينبغي لها فعله كي تعاود الامتثال للالتزامات النووية، ولم نر حتى الآن ما إذا كانت إيران مستعدة وراغبة في اتخاذ قرار بفعل ما يتعين عليها فعله. هذا هو الاختبار ولم نر الإجابة بعد“.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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