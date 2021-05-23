شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن: لا بديل عن حل الدولتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن ، أهمية تكثيف الجهود عربياً ودولياً لترجمة وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية إلى هدنة ممتدة، تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.

وشدد الملك عبدالله الثاني ، خلال لقائه في قصر الحسينية اليوم الأحد رئيس مجلس الأعيان، على أن لا بديل عن حل الدولتين، لتحقيق السلام العادل والشامل، لافتاً جلالته إلى تحذيراته المتكررة من تداعيات الجمود الحاصل بعملية السلام.

كما شدد على أن الأردن يضع كل إمكانياته وعلاقاته الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية، مجدداً التأكيد على أن المملكة مستمرة ببذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.