شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 أشخاص بسبب ثوران بركان شرق الكونغو الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الحاكم العسكري لمقاطعة شمال كيفو شمال شرقي الكونغو الجنرال كونستانت نديما اليوم مصرع 5 أشخاص في حوادث جراء نزوح السكان من مدينة جوما إثر ثوران بركان جبل "نيراجونجو".

وقال في تصريحات: "إن الحمم البركانية توقفت بالقرب من (بوهيني) على مشارف مدينة (جوما) مما أسهم في نجاة البلدة"، مؤكدًا أنه تم تسجيل عدة سرقات من المحال التجارية ومحاولة هروب عدد من السجناء بسجن المدينة.

وأوضح أن الحمم دمرت العديد من منازل ضواحي مدينة "بوهيني"، مشيرًا إلى أن أكثر من 7 آلاف شخص عبروا الحدود إلى رواندا ولكنهم بدأوا في العودة إلى المدينة.