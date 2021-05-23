شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 13 وإصابة 3 في حادث سقوط عربة تلفريك بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى ما لا يقل عن 13 حتفهم وأصيب ثلاثة بجروح خطيرة اليوم الأحد في حادث سقوط عربة تلفريك يربط بحيرة ماجوري الإيطالية بجبل قريب في منطقة الألب.

وينقل تلفريك ستريزا-موتاروني السياح والسكان من بلدة ستريزا الواقعة على بحيرة ماجوري، التي ترتفع ما يقرب من 1400 متر فوق سطح البحر، إلى قمة جبل موتاروني.

وقدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي تعازيه لأسر الضحايا.

وقالت مارسيلا سيفيرينو، رئيسة بلدية ستريزا لتلفزيون راي الرسمي إن الحادث وقع أثناء تحرك التلفريك لأعلى نحو الجبل، حيث سقطت العربة حوالي 20 مترا وتدحرجت عدة مرات أسفل المنحدرات الشديدة قبل أن توقفها الأشجار.

وقالت خدمة الإنقاذ في جبال الألب الإيطالية إنها تلقت اتصالا بعد منتصف النهار مباشرة (1000 بتوقيت جرينتش)، مضيفة أن التلفريك تحطم في الغابة ونُقل طفلان بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى للأطفال في مدينة تورينو القريبة.

وذكرت سيفيرينو لتلفزيون سكاي أنه تم العثور على بعض الضحايا محاصرين داخل العربة بينما سقط آخرون في الغابة. وأضافت أن مصابا آخر بجروح شديدة نُقل إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر.

وقالت دون الخوض في التفاصيل إن مسؤولي الطب الشرعي بدأوا العمل على تحديد هوية الضحايا، ومن بينهم أجانب.

وقال لوكا كاري المتحدث باسم فرقة الإطفاء إنه لم يتضح بعد عدد من كانوا في التلفريك.

وأضاف كاري "فرقنا ما زالت تنتشل الجثث".