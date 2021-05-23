الكاظمي: العراق داعم أساسي لوحدة الصف الفلسطيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، مع وزير الخارجية الفلسطيني تداعيات التصعيد الأخير بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأحد، في بيان، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل، اليوم، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والوفد المرافق له".

وخلال اللقاء أكد الكاظمي "أهمية تشجيع الحوار ووحدة الموقف الفلسطيني ودعم العراق لمثل هذا التوجه".

وبين الكاظمي، بحسب البيان، أن "العراق لن يتخلى عن القضية الفلسطينية وموقفه المبدئي والثابت منها، وأن فلسطين التي تسكن الوجدان العراقي تحظى بالدعم الشعبي والسياسي والرسمي، و لن ترى من العراق سوى الإسناد والدعم المباشر، وعبر المواقف والاتصالات الاقليمية والدولية".

من جانبه نقل وزير الخارجية الفلسطيني، وفق البيان "تحيات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتقديره لموقف العراق الاخوي الداعم لفلسطين ومساندته الشعب الفلسطيني".

وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني أن "قوة العراق المتصاعدة ودوره الاقليمي والدولي نعدها بمثابة قوة للموقف الفلسطيني".