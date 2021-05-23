شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن ارتفاع الصادرات الطبية لمصر مطلع 2021.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف المجلس التصديرى للصناعات الطبية والدوائية، عن ارتفاع صادرات القطاعات الطبية "دواء ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل" لتسجل 176 مليون دولار بالربع الأول من 2021 مقابل 118 مليون دولار في النصف الأول من عام 2020 بنسبة ارتفاع 49 %، ونستعرض فيما يلى 5 أرقام هامة عن صادرات القطاعات الطبية:
- صادرات القطاعات الطبية سجلت خلال يناير 2021 مليون 59 دولار، مقابل 32 مليون دولار يناير من العام الماضى.
- بلغت صادرات فبراير 59 مليون دولار، مقابل 44 مليون دولار، وبلغت صادرات مارس 56 مليون دولار، مقابل 42 مليون دولار.
- صادرات الأدوية سجلت في يناير 2021 ما قيمته 17 مليون دولار مقابل 14 مليون دولار، و15 مليون دولار خلال فبراير 2021 نظير 14 مليون دولار بنفس الشهر من العام الماضى.
- صادرات مستحضرات التجميل سجلت في يناير 2021 ما قيمته 37 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار نفس الشهر العام الماضى، و38 مليون دولار في فبراير 2021 نظير 24 مليون دولار بنفس الشهر من .
- صادرات المستلزمات الطبية في يناير 2021 سجلت 5 ملايين دولار مقابل 6 ملايين دولار في 2020، وفي فبراير 7 ملايين دولار 2021 مقابل 7 ملايين دولار نفس الشهر من العام الماضى.