شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن ارتفاع الصادرات الطبية لمصر مطلع 2021.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المجلس التصديرى للصناعات الطبية والدوائية، عن ارتفاع صادرات القطاعات الطبية "دواء ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل" لتسجل 176 مليون دولار بالربع الأول من 2021 مقابل 118 مليون دولار في النصف الأول من عام 2020 بنسبة ارتفاع 49 %، ونستعرض فيما يلى 5 أرقام هامة عن صادرات القطاعات الطبية: