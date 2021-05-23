شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" تعرب عن استيائها لعدم حضور ممثلى وزارة التخطيط بمناقشة الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، عن استياءها لعدم حضور ممثلي وزارة التخطيط، اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لقناة السويس، وموزانة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

وقال علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن وزارة التخطيط لا تأخذ موضوع مناقشة الموازنة العامة للدولة علي محمل الجد، ولكنها تأخذ الأمر بإهمال شديد.

وأضاق رئيس لجنة النقل والمواصلات، أنه في حال عدم حضور ممثلي وزارة التخطيط سيتم إلغاء اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع موازنة وزارة النقل والجهات التابعة لها، حيث إنه لا يمكن مناقشة موازنة بدون حضور وزارة التخطيط.