شباب الصحفيين المصريين تفتح النار على العملاء المصريين "جمال عيد وحسام بهجت": رؤؤس الفتنة والخيانة

محمد الفلاح - الأحد 23 مايو 2021

فتحت جبهة شباب الصحفيين المصريين النار على العملاء المصريين جمال عيد وحسام بهجت ، لانحيازهم لافكار الجماعة الإرهابية وترويج شائعاتهم.



قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي : "رؤوس الفتنة والخيانة جمال عيد وحسام بهجت، لم ولن يقفا ولو مرة واحدة في صف الشعب ومصلحة البلد ، بل يستمران في إنحيازهما الأعمى لصالح الخونة الممولين من جهات يعلم الله مدى حقدها الأعمى على هذا الوطن فهما لا يخجلان من دعمهما لجماعة الإخوان الإرهابية والدفاع عنها وعن عناصرها والمطالبة بالإفراج عنهم متناسين تورطهم في جرائم القتل والترويع وأياديهم الملطخة بدماء الشهداء".

وأضاف: "ذاكرة الشعب المصري صارت قوية.. هل نسيتم دعمكم للجماعة الإرهابية وإحتفالكم معها بسرقة مصر في غفلة من الزمن؟! وهل نسي الشعب أن بلدهم كادت تنهار.

وأوضح طوالة: إحذروا أيها العملاء الخونة، سيأتي يوم الحساب قريبة ولن ينسى الشعب متاجرتكم بدماء أبنائه الشهداء.