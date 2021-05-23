رواد مواقع التواصل الإجتماعي يشنون هجوماً حاداً على العملاء المصريين "جمال عيد وحسام بهجت"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه رواد مواقع التواصل الإجتماعي رسالة إلى عملاء الطابور الخامس المتآمرين على مصر العملاء المصريين جمال عيد وحسام بهجت.



وقال النشطاء عبر تويتر: "رؤوس الفتنة والخيانة جمال عيد وحسام بهجت لم ولن يتوقفا ولو مرة واحدة في صف الشعب ومصلحة البلد بل يستمران في انحيازهما الأعمى لصالح الخونة الممولين من جهات يعلم الله مدى حقدها الأعمى ضد هذا الوطن فهما لا يخجلان من دعمهما لجماعة الإخوان الإرهابية والدفاع عنها وعن عناصرها والمطالبة بالإفراج عنهم متناسين تورطهم في جرائم القتل والترويع واياديهم الملطخة بدماء الشهداء".

وأضاف النشطاء: "ذاكرة الشعب المصري صارت قوية، متسائلين هل نسيتم دعمكم للجماعة الإرهابية واحتفالكم معها بسرقة مصر في غفلة من الزمن؟، وهل نسي الشعب أن بلادهم كادت تنهار بسبب هذا الخليط القذر من العملاء عبدة الدولار".

ووجه النشطاء تحذير لهؤلاء العملاء الخونة قائلين "سياتي يوم الحساب قريبا ولن ينسي الشعب متاجرتكم بدماء أبنائه الشهداء.