شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة الأردنية: اعتداءات سلطة الاحتلال استهداف ممنهج للمسجد الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتبرت الحكومة الأردنية اعتداء سلطات الاحتلال صباح اليوم على المسجد الأقصى، واعتقال وضرب الحراس والموظفين في المسجد، تصرف مرفوض وتصعيد جديد يهدف إلى تعطيل عمل إدارة أوقاف القدس، وترهيب لموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.



وأكد وزير الأوقاف الأردني الدكتور محمد الخلايلة أن هذه الاعتداءات من قبل سلطة الاحتلال استهداف ممنهج للمسجد الأقصى وعمل إدارة الأوقاف.