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الحكومة الأردنية: اعتداءات سلطة الاحتلال استهداف ممنهج للمسجد الأقصى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتبرت الحكومة الأردنية اعتداء سلطات الاحتلال صباح اليوم على المسجد الأقصى، واعتقال وضرب الحراس والموظفين في المسجد، تصرف مرفوض وتصعيد جديد يهدف إلى تعطيل عمل إدارة أوقاف القدس، وترهيب لموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وأكد وزير الأوقاف الأردني الدكتور محمد الخلايلة أن هذه الاعتداءات من قبل سلطة الاحتلال استهداف ممنهج للمسجد الأقصى وعمل إدارة الأوقاف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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