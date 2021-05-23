دولة الإمارات تخصص 6 ملايين درهم لدعم قطاع التعليم من "أبوظبي للكتاب"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

خصصت دولة الإمارات، 6 ملايين درهم لشراء مجموعة قيمة من الكتب والمواد التعليمية من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2021.



يأتي ذلك بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وسيتم توزيع المقتنيات على مكتبات المدارس الحكومية في دولة الإمارات دعماً لقطاع التعليم.

وتتعاون وزارة التربية والتعليم الإماراتية، مع الدائرة لتزويد مكتبات المدارس بأحدث وأهم الإصدارات الأدبية والعلمية والثقافية والتعليمية، وضمان اختيار العناوين التي تُلبي تطلعات الطلبة في مختلف المراحل الدراسية.

وانطلقت، الأحد، فعاليات الدورة الـ30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وجاء المعرض الذي تتواصل فعالياته حتى 29 مايو الجاري، وسط جملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحة العارضين والزائرين من فيروس كورونا المستجد.

ويأتي المعرض تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ومن تنظيم مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

كما يأتي تنظيم معرض أبوظبي الدولي للكتاب في إطار استراتيجية مركز أبوظبي للغة العربية الهادفة إلى دعم وتمكين المؤلفين، فضلاً عن دعم قطاع النشر والترجمة من اللغة العربية وإليها، سعياً للنهوض بالفكر والثقافة والإبداع، والتشجيع على القراءة ونشرها والتواصل مع الجمهور.