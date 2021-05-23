شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعتزم إقامة حفلات موسيقية في الهواء الطلق بعد انحسار "كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

قال وزير الصحة الألماني ينس سبان إن ألمانيا تستهدف إقامة الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق هذا الصيف، شريطة مراعاة التباعد الاجتماعي وخضوع الجمهور لاختبارات كوفيد-19، مضيفاً أن مشجعي كرة القدم قد يعودون للمدرجات إذا تراجعت الإصابات أكثر.

وتظهر بيانات جمعها معهد الصحة العامة، أن الإصابات بفيروس كورونا تراجعت باطراد خلال الشهر الماضي في ألمانيا، وأن معدل الإصابة الأسبوعي يبلغ حالياً 64.5 لكل 100 ألف.

وقال سبان يوم الجمعة، إن ألمانيا تجاوزت الموجة الثالثة من الفيروس، وسئل سبان عما إذا كان ذلك المسار النزولي سيسمح بإقامة الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق، فقال لصحيفة "بيلد ام زونتاج": "نعم، ولكن ليس لمهرجانات الروك التي تتشابك فيها أيادي عشرات الآلاف".

وأضاف أن "الحفلات في الملعب الأولمبي (ببرلين)، بشرط ألا يكون مكتملاً، أو في المتنزه مع إجراء الاختبارات ومراعاة التباعد الاجتماعي، ستكون ممكنة".

وفيما يتعلق بمباريات دوري كرة القدم الألماني، قال: "إذا استمرت الحالات في التراجع، فإني على يقين من أن المشجعين سيُسمح لهم بالعودة إلى الملاعب في أغسطس/آب".