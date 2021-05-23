شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون الأقصى والرئاسة الفلسطينية تطالب بتدخل أمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح الأحد، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية، التي اعتدت على المصلين فجراً، واعتقلت خمسة منهم، أحدهم حارس في المسجد الأقصى، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فيما طالبت الرئاسة الفلسطينية بتدخل أمريكي.

واقتحم عشرات من عناصر الشرطة ووحدة التدخل السريع، ساحات المسجد الأقصى وعمدوا إلى إبعاد الفلسطينيين عن ساحة المصلى القبلي، ومسار اقتحامات المستوطنين، وعقب ذلك نفذت مجموعات من المستوطنين جولات استفزازية، بتأدية طقوس تلمودية قبالة مصلى باب الرحمة، ومسجد قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

كما منعت القوات الإسرائيلية، المصلين دون سن 45 عاماً من دخول الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب المسجد ودققت في هويات المصلين الداخلين إليه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، الأحد، أن عشرات الجنود من الجيش دخلوا ساحات المسجد، مشيرة إلى اعتقال أحد حراس المسجد.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت عدداً من الشبان وموظفي الأوقاف، كما اعتدت على شبان آخرين في البلدة القديمة في القدس.

وتأتي هذه التطورات عقب وقف إطلاق نار جرى التوصل إليه بوساطة مصرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية عقب 11 يوماً من المواجهات العسكرية.

من جهتها، حذرت الرئاسة الفلسطينية من مغبة عودة الأمور إلى المربع الأول بعد إعادة الشرطة الإسرائيلية السماح لمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى.

وطالب الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، الإدارة الأمريكية بـ«التدخل السريع منعاً لسياسة الاستفزازات، والتصعيد الذي تحاول الحكومة الإسرائيلية جر المنطقة إليه من جديد».

وأضاف أبوردينة: «نحذر الحكومة الإسرائيلية من مغبة العودة إلى مربع التصعيد والتوتر، من خلال عودة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، واستمرار حصار حي الشيخ جراح، وسياسة الاعتقالات المستمرة ضد أبناء شعبنا».