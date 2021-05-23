شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار سابق لجونسون ينتقد طريقة تعامله مع الجائحة ويلوح بـ"وثائق سرية" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

انتقد المستشار السابق لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، دومينيك كامينغز، كيفية إدارة الأول للوباء، واتهمه بأنه "كان يسعى في البداية إلى تطوير حصانة جماعية"، وذلك قبل ثلاثة أيام من جلسة استماع أمام لجنة برلمانية يبدو أنها ستكون متوترة بالنسبة للحكومة.

وفي سلسلة تغريدات نُشرت مساء السبت، أكد كامينغز أنه "لدى ظهور الوباء مطلع العام 2020، كانت خطة الحكومة هي السماح للفيروس بالانتشار حتى يطور غالبية السكان مناعة بعد الإصابة بالمرض".

وأشار كامينغز إلى أن خطة "الحصانة الجماعية" استمرت حتى أوائل آذار/مارس بعد أن تم تحذير "داونينغ ستريت" من أنها ستؤدي إلى "كارثة"، وأضاف أن نفي وزير الصحة مات هانكوك لهذا الموضوع، هو "هراء".

من جهتها قالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل رداً على سؤال وجهته "بي بي سي" الأحد حول هذا الموضوع، إن الحصانة الجماعية "لم تكن إطلاقاً" الهدف الأساسي للحكومة.

وشددت مديرة وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة عبر الوسيلة الإعلامية نفسها، على أن هذه الخطة لم تُطرح "أبداً" من قبل الحكومة عند بدء انتشار فيروس كورونا.

ومهد هجوم كامينغز لجلسة الاستماع، المقررة الأربعاء، أمام لجنة برلمانية مكلفة بدراسة استجابة الحكومة للوباء.

وتستعد الحكومة لمواجهة سيل من الانتقادات من المستشار الذي غادر داونينغ ستريت في نهاية عام 2020، إثر خلافات مريرة تحولت منذ ذلك الحين إلى تصفية حسابات.

والشهر الماضي، شكك كامينغز، مهندس حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الناجحة في عام 2016، من خلال منشور طويل على مدونته، في نزاهة وكفاءة بوريس جونسون. وهدد مؤخراً بالكشف عن "وثائق سرية" أثناء جلسة الاستماع، واعتبر المستشار السابق أنه لم تكن هناك حاجة للإغلاق في المملكة المتحدة لو أن البلاد "استعدت جيداً" وكان لديها "مسؤولون أكفاء".