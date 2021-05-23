قتلى وإصابات بسقوط «تلفريك» في جبال الألب بإيطاليا

ذكرت وسائل إعلام غربية بينها، وكالة الأنباء الإيطالية، الأحد، أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم بعد سقوط عربة تلفريك على الأرض في منطقة بيدمونت في شمال إيطاليا.

وقالت المصادر إن العربة سقطت من على قمة جبال الألب ما أدى إلى مقتل 9 وإصابة 3 على الأقل، حيث نقلت الإصابات على الفور إلى المستشفيات.

وأضافت بأن طفلين نُقلا على وجه السرعة بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في تورينو.

وأكدت خدمات الإنقاذ في جبال الألب على تويتر وقوع «حادث خطير» وتدخل طائرتين مروحيتين بالموقع.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية عن والتر ميلان من خدمة الإنقاذ في جبال الألب قوله بأن تلفريك انهار بالقرب من قمة خط ستريسا موتاروني في منطقة بيدمونت وكان مرتفعًا جدًا عن الأرض.