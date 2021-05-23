شكرا لقرائتكم خبر عن ميانمار: تعليق عمل 125 ألف معلم.. واشتباكات بين الأمن وجماعات عرقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رانجون - رويترز

قال مسؤول باتحاد المعلمين في ميانمار، إن الجيش علق عمل 125 ألف معلم لانضمامهم إلى حركة عصيان مدني تعارض الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في فبراير/شباط.

وجاء القرار قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يقاطعه بعض المعلمين والآباء في إطار الحملة التي أصابت البلاد بالشلل.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الجيش علق عمل 125900 معلم اعتباراً من السبت.

والمسؤول مدرج بالفعل على قائمة مطلوبين يتهمهم المجلس العسكري بالتحريض على العصيان.

ويوجد في ميانمار 430 ألف معلم وفقاً لأحدث بيانات.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام في ميانمار أن قتالاً نشب الأحد بين قوات الأمن وتحالف من جماعات عرقية مسلحة معارضة لانقلاب فبراير/شباط في مدينة تقع على الحدود مع الصين.

والقتال في مدينة ميوز، أحد المعابر الرئيسية مع الصين، هو الأحدث الذي ينشب في ميانمار منذ أن أدى الانقلاب لمواجهات مع المجموعات المتمردة بالمناطق الحدودية، كما تزايدت وتيرة التفجيرات وعمليات إطلاق النار وإضرام النيران في أنحاء البلاد.

وقالت محطة دي.في.بي ووكالة (خيت ثيت ميديا)، إن القتال اندلع في ميوز في الفجر تقريباً، ونشرت "خيت ثيت ميديا" صوراً لما قالت إنها مركبات مدنيين تنتشر بها ثقوب ناتجة عن طلقات نارية، ولم ترد تقارير بعد عن إصابات أو قتلى.

وفي وقت سابق، قال مسؤول باتحاد المعلمين في ميانمار، إن الجيش علق عمل أكثر من 125 ألف معلم لانضمامهم إلى حركة عصيان مدني تعارض الانقلاب العسكري، ويشكل هذا العدد نحو ثلث معلمي البلاد.

وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، إن "قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 815 شخصاً خلال احتجاجات منذ الانقلاب"، فيما قال رئيس المجلس العسكري في ميانمار مين أونج هلاينج يوم السبت إن "300 فقط قتلوا، إضافة إلى 47 شرطياً".