شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعتزم فرض إجراءات "أكثر صرامة" على القادمين من بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الأحد، إن بلاده لا تستبعد فرض إجراءات صحية "أكثر صرامة قليلاً" على القادمين من بريطانيا، بالنظر لانتشار السلالة الهندية من فيروس كورونا المستجد هناك.

وأضاف في تصريحات لراديو (آر.تي.إل): "نحن قلقون من السلالة الهندية، ولا نزال في حالة تأهب مرتفعة فيما يتعلق بالأمر بالتعاون مع السلطات البريطانية".

وأعلن معهد الصحة الألماني يوم الجمعة، أن بريطانيا وإيرلندا الشمالية من بين مناطق تتفشى فيها سلالة من الفيروس، بما يتطلب فرض حجر صحي على القادمين من بريطانيا لمدة أسبوعين من الوصول.