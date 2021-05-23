شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تسجل عدداً قياسياً لحالات "كورونا" الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوالالمبور - رويترز

أعلنت ماليزيا الأحد تسجيل 6976 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو عدد قياسي مع زيادة عدد الإصابات في الآونة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 512091 حالة.

وسجلت السلطات الصحية 49 حالة وفاة جديدة، مما رفع الإجمالي إلى 2248.

وكان العدد القياسي السابق الذي سجلته ماليزيا في يوم واحد هو 6806 إصابات، وأعلنت عنه في 20 مايو/أيار، كما سجلت يومها أعلى زيادة للوفيات بلغت 59 وفاة.