شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: 108 مليارات جنيه موازنة الصحة لعام 21/22 وتستوفى الاستحقاق الدستورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد سعيد، ممثل وزارة المالية، أن موازنة قطاع الصحة للسنة المالية الجديدة 2022/2021، تستوفى نسب الاستحقاق الدستورى وأكثر، مشيرا إلي إجمالي المخصص لموازنة الصحة للعام المالي 2021/2022، أكثر من 108 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، المنعقد اليوم الأحد، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، فيما يخص: ديوان عام وزارة الصحة والسكان، والصحة النفسية، المؤسسة العلاجية، المراكز الطبية المتخصصة، مراكز تطوير خدمات بنوك الدم.

وقال ممثل وزارة المالية: "حسبنا النسبة الدستورية لموازنة الصحة بالنسبة للناتج القومي، مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وتأكد استيفاء الاستحقاق الدستوري بزيادة، وتبلغ مخصصات قطاع الصحة أكثر من 108 مليارات جنيه، بزيادة عن السنة المالية الماضية 2021/2020، حيث كانت موازنة الصحة بمبلغ 93 مليار جنيه، وبالتالي هناك زيادة أكثر من 15 مليار جنيه.

واستعرض مسئولو وزارة الصحة والسكان، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مشروع موازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2021/2022، وما تم اعتماده من جانب وزارة المالية وحجم الاعتمادات الإضافية المطلوبة من جانب الوزارة، والتى بلغ إجماليها نحو 5.5 مليار جنيه فى أبواب الأجور والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وشراء السلع والخدمات والاستثمارات.