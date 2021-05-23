شكرا لقرائتكم خبر عن على جمعة: تحية من القلب للقيادة السياسية لموقفها المشرف من القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن القدس هى عروس عروبتنا وهى القضية الكبرى وأوصى بها رسول الله صل الله عليه وسلم وفيما اخرجه احمد، فعن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ أَرْضُ الْمَنْشَرِ وَالْمَحْشَرِ ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ قَالَتْ أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يُطِقْ أَنْ يَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ أَوْ يَأْتِيَهُ قَالَ فَلْيُهْدِ إِلَيْهِ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ فَإِنَّ مَنْ أَهْدَى لَهُ كَانَ كَمَنْ صَلَّى فِيهِ.)

وتابع جمعة، قائلا خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى: "لما سُئل الرسول صل الله عليه وسلم عن الصلاة فى المسجد الأقصى قال كالف صلاة فى غيره".

وأضاف جمعة: "هذه قضية لا ننساها ولو نسيناها لن ينساها أبنائنا ولا أحفادنا".

وتابع الدكتور على جمعة قائلا: "تحية من القلب ومن مجلس النواب إلى تلك القيادة السياسية التى وفقها الله فأنجحها فى كل خطواتها وفى موقفها المشرف من القضية الفلسطينية الاستراتيجية".

وقال رسالة لرئيس عبد الفتاح السيسى: "سر فلا كبا بك الفرس علوت كا العماد الذى يقوم عليه السموات والأرض وهذا علامة حب الله فيه فأن الله إذا أحب عبدا نادى فى الملاء الأعلى إنى أحب فلان حتى يتنزل فى قلوب الله حبه".