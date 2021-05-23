البرنامج النووي الإيراني: طهران تعلن انتهاء مهلة الاتفاق المؤقت مع وكالة الطاقة الذرية

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (بي بي سي):

أعلنت إيران أن اتفاق المراقبة المؤقتة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، قد انتهى، ما يعني أن المفتشين سيمنعون الآن من الوصول إلى الصور وأشرطة الفيديو التي تسجلها الكاميرات داخل المنشآت النووية المتفق عليها.

وقال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، إن طهران تعتبر أن الاتفاق انتهى يوم السبت.

وكان البرلمان الإيراني صوّت أواخر العام الماضي على إنهاء عمليات التفتيش السريعة والمختصرة لبعض المنشآت النووية. لكن تم التوصل لاتفاق مدته ثلاثة أشهر في فبراير/شباط الماضي يتيح للمفتشين مواصلة الاطلاع على كافة البيانات التي تسجلها الكاميرات في هذه المواقع.

وتأتي عمليات التفتيش كجزء من الجهد الدولي لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. ويصر الإيرانيون على أن برنامجهم النووي هو لأغراض سلمية بحتة.