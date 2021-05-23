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للمرة الأولى.. الأزهر يشارك بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف، مشاركته لأول مرة هذا العام في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الثلاثين، والتي تبدأ في الفترة من ٢٣ حتى ٢٩ من مايو الجاري.

ويعرض الأزهر، خلال فترة المعرض إلى جانب الإصدارات التي تتخطى ١٦٨ عنوان من إصدارات الأزهر المختلفة المطبوعة والمترجمة لأكثر من لغة؛ نشاط الخط العربي لإثراء الثقافات المختلفة باهتمام الأزهر لمختلف الفنون ومنها الفنون الإسلامية.

وأوضح الأزهر في بيان له، الأحد، أن المشاركة في المعارض الدولية، تأتي كنافذة لنشر الثقافة الإسلامية و الفكر الوسطى للإسلام، من خلال مكتبته التي تعد من أعرق مكتبات العالم، حيث تضم مخطوطات يدوية يرجع تاريخها إلى ما يقرب من ألف عام، وما تتضمنه من كتب ومراجع علمية تحوي في مضمونها العلوم الدينية والشرعية وعلم الفلك والمخطوطات النادرة التي تعين الدارسين والباحثين على دراستهم.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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