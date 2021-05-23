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البابا تواضروس يدشن مذابح وأيقونات بكنيسة مارمرقس بالمعادي في اليوبيل الذهبي لإنشائها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، مذبحين وأيقونات بكنيسة القديس مار مرقس الرسول بالمعادي بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين سنة علي إنشائها.

ودشن قداسته المذبح الرئيسي لكنيسة الدور الأرضي باسم السيدة العذراء والمذبح الجانبي لكنيسة الدور الأول باسم الشهيد مار مينا العجائبي.

كان قداسة البابا قد وصل إلى الكنيسة في السابعة من صباح اليوم برفقة نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، ليبدأ صلوات التدشين.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يزور فيها قداسة البابا تواضروس الثاني الكنيسة، حيث زارها قداسته يوم الأربعاء ٩ سبتمبر عام ٢٠١٥ وألقى عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته فيها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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