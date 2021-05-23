تعيين 18 أستاذًا مساعدًا في كليات جامعة أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

وافق مجلس جامعة أسيوط فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين 18 أساتذًا مساعدًا في عدد من كليات الجامعة.

تضمنت الموافقة الإجراءات التالية في كلية الطب تعيين كلا من الدكتور محمد إبراهيم أحمد إسماعيل بقسم جراحة الأوعية الدموية، الدكتور محمد زكريا علي أحمد بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي، والدكتورة دعاء محمد عبد الرحمن محمد بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، والدكتورة أمل أحمد محمود عبد المجيد بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، والدكتورة نشوي مصطفي عبد المنعم عزوز بقسم الأمراض الباطنة ( أمراض الكلي )، والدكتور أمير محمد أبو الغيط محمد بقسم طب الأطفال, والدكتور بلال عثمان محمد النادي بقسم جراحة العظام.

كما تضمنت القرارات تعيين أساتذة مساعدين الدكتورة دعاء أحمد السيد أبو طالب بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية، والدكتورة أميرة فتحي السيد الجزار بقسم الصحة العامة وطب المجتمع، وفي كلية التمريض كلا من الدكتورة عطيات حسن حسين حسن بقسم التمريض الباطني والجراحي، والدكتورة سعيدة عبد الحميد عبد العزيز محمد بقسم تمريض المسنين.

كما قرر المجلس الموافقة على تعيين أستاذًا مساعدًا بعدد من الكليات وهم الدكتورة حنان صلاح أحمد والي بقسم علم الحيوان والحشرات تخصص " فسيولوجي " بكلية العلوم، والدكتورة فاطمة الزهراء مصطفي عبد العال بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بكلية الصيدلة، والدكتور محمد مدحت توفيق عبد الرحيم بقسم الهندسة الكهربائية تخصص " هندسة الإلكترونيات والاتصالات " بكلية الهندسة، والدكتور علي السيد جلال جاد الكريم بقسم إنتاج الدواجن تخصص " تغذية دواجن " بكلية الزراعة، والدكتورة منال توفيق حسين محمد بقسم التشريح والأنسجة والأجنة تخصص " هستولوجيا الحيوان " بكلية الطب البيطري.

كما تضمنت القرارات تعيين أساتذة مساعدين الدكتورة لمياء أحمد محمود بقسم العلوم التربوية تخصص " مناهج الطفل " بكلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة شرين سيد فاروق عواض بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية.