رسامة ثلاثة من كهنة المعادي قمامصة بيد البابا تواضروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

منح قداسة البابا تواضروس الثاني ثلاثة من الآباء كهنة إيبارشية المعادي رتبة القمصية، اليوم.

وأقيمت صلوات منح "القمصية" للكهنة الثلاثة ضمن صلوات قداس الأحد الثالث من الخمسين المقدسة، الذي تولى خدمته قداسة البابا بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بالمعادي، وذلك بعد أن دشن قداسته مذبحين من مذابحها وحامل الأيقونات

وشرقية الهيكل، بمشاركة عشرة من أحبار الكنيسة.

والآباء القمامصة الجدد، هم:

القمص إرميا عبده كاهن كنيسة الشهيد مار مينا والقديس أغسطينوس، دار السلام.

القمص إشعياء لمعي كاهن كنيسة الشهيد مار مينا والقديس أغسطينوس، دار السلام.

القمص أبرآم عبد الله كاهن كنيسة القديس الأنبا أرسانيوس بكوتسيكا.