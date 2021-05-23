كورونا لا يتوقف.. ارتفاع عدد ضحايا الفيروس حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 مايو 2021 04:09 مساءً - أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع الأ{قام سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات، حيث ارتفع عدد الإصابات إلى 167 مليونا و54 ألفا و372، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و468 ألفا و818 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 147 مليونا و976 ألفا و264 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

استقرار إصابات فرنسا

استقر متوسط الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في فرنسا على مدى 7 أيام عند مستوى يقل عن 14 ألفا لليوم الرابع على التوالي، السبت، انخفاضا من الذروة التي تجاوزت 42 ألف إصابة في منتصف أبريل/ نيسان الماضي عندما كانت البلاد في خضم ثالث عزل عام لها.

وبدأت فرنسا في تخفيف إغلاقها تدريجيا منذ بداية مايو/أيار الجاري وتأمل في رفع جميع القيود الرئيسية بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وبدأت المقاهي والمطاعم في تقديم خدماتها في الهواء الطلق منذ يوم الأربعاء وتم تخفيف ساعتين من حظر التجول الليلي.

وانخفض العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كوفيد-19 إلى 19765 ليتراجع إلى أقل من 20 ألفا لأول مرة منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وسُجلت 89 حالة وفاة ليصبح إجمالي عدد الوفيات 108526، في ثامن أكبر عدد من الوفيات على مستوى العالم، لكن متوسط عدد حالات الوفاة اليومية الجديدة على مدى 7 أيام انخفض إلى 142 وهو أدنى مستوى منذ 20 أكتوبر /تشرين الأول الماضي.

2586 إصابة جديدة بالمكسيك

قالت وزارة الصحة بالمكسيك إنها سجلت 2586 إصابة جديدة بفيروس كورونا و341 وفاة.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالبلاد إلى مليونين و395330، ومجمل الوفيات إلى 221597.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

وأشارت بيانات منفصلة نُشرت مؤخرا إلى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى بنسبة 60 % على الأقل من العدد الرسمي.

إصابات قياسية في أوكرانيا

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد يتجاوز مليونين.

وأضاف على “فيسبوك” أن إجمالي الوفيات بسبب كوفيد-19 بلغ 41700 منذ بداية الجائحة.