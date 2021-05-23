لودريان: قد نفرض إجراءات أكثر صرامة على القادمين من بريطانيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - مايو - 2021 3:29 مساءً

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أن بلاده لا تستبعد فرض إجراءات صحية “أكثر صرامة قليلا” على القادمين من بريطانيا بالنظر لانتشار السلالة الهندية في فيروس كورونا هناك.

وقال في تصريحات لراديو (آر.تي.إل): “نحن قلقون من السلالة الهندية ولا نزال في حالة تأهب مرتفعة فيما يتعلق بالأمر بالتعاون مع السلطات البريطانية”.

وأعلن معهد الصحة الألماني في وقت سابق أن بريطانيا وأيرلندا الشمالية من بين مناطق تتفشى فيها سلالة من الفيروس بما يتطلب فرض حجر صحي على القادمين من بريطانيا لمدة أسبوعين من الوصول.