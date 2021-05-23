الرئاسة الفلسطينية تحذر من العودة لـ”المربع الأول” بعد تجدد اقتحام الأقصى

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

حذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أوردينة، اليوم الأحد، من عودة الأمور إلى المربع الأول بعد إعادة الشرطة الإسرائيلية السماح لمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى.

وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بـ”التدخل السريع منعا لسياسة الاستفزازات والتصعيد الذي تحاول الحكومة الإسرائيلية جر المنطقة إليه من جديد”.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوقفت اقتحامات المستوطنين للمسجد لمدة 3 أسابيع، قبل أن تسمح باستئناف الاقتحامات صباح اليوم الأحد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن الشرطة الإسرائيلية سمحت لـ127 مستوطنا باقتحام الأقصى، صباح اليوم، واعتقلت شابا بعد تجدد الاقتحامات خلال فترة ما بعد الظهر، بالتزامن مع فرض قيود على دخول المصلين المسلمين إلى المسجد.

وجاء في تصريح أبو ردينة: “نحذر الحكومة الإسرائيلية من مغبة العودة إلى مربع التصعيد والتوتر، من خلال عودة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، واستمرار حصار حي الشيخ جراح، وسياسة الاعتقالات المستمرة ضد أبناء شعبنا”.

وتتزامن الاقتحامات الإسرائيلية للأقصى مع قرب وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل وفلسطين، في وقت لاحق هذا الأسبوع للبحث في إعادة إعمار غزة وتثبيت وقف إطلاق النار.