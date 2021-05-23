وزير إسرائيلي: أي صاروخ يطلق من غزة سيكون في رأس يحيى السنوار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

وجه وزير المالية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، تهديدا باغتيال قائد حركة “حماس” في غزة، يحيى السنوار، في حال تجدد إطلاق الصواريخ من القطاع.

وقال كاتس لإذاعة (103) الإسرائيلية: “كل صاروخ يتم إطلاقه على إسرائيل، سواء نتيجة البرق أو أي شيء آخر، سيكون في رأس يحيى السنوار” في إشارة إلى إمكانية اغتياله.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية أبرزت على نجو واسع مساء السبت خروج السنوار إلى سرادق العزاء في غزة ومصافحة الفلسطينيين في شوارع القطاع.

واعتبر صحفيون إسرائيليون خروج السنوار بأنه بمثابة التحدي لإسرائيل بعد أن لوح وزير الدفاع بيني جانتس باغتيال السنوار وغيره من قادة “حماس” في غزة.

وأضاف كاتس: “سيتم الرد على أي ضربة بقتل مسؤولين كبار في حماس”.

وتابع، في حديث آخر مع الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، بأن على “حماس” أن تمتنع عن إطلاق الصواريخ على تل أبيب وعلى سديروت وفي أي مكان آخر.

وكانت وسائل إعلام عبرية قالت إن إسرائيل حاولت على مدى 11 يوما الوصول إلى أحد قادة “حماس” لاغتياله دون أن تتمكن من ذلك.

وأشارت في هذا الصدد إلى فشل محاولتين لاغتيال قائد الجناح العسكري لحركة “حماس” محمد الضيف خلال أيام العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.