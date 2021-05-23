شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 8 أشخاص في حادث تلفريك بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى ثمانية على الأقل لقوا حتفهم ، اليوم الأحد، في حادث سقوط تلفريك يربط بحيرة ماجوري بجبل قريب في ايطاليا .

و ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن تلفريك ستريزا-موتاروني ينقل السياح والسكان من بلدة ستريزا الواقعة على بحيرة ماجوري، التي ترتفع ما يقرب من 1400 متر فوق سطح البحر، إلى قمة جبل موتاروني في غضون 20 دقيقة.

وذكرت وكالة الأنباء أن التلفريك كان يقل 11 فردا وأن طائرة هليكوبتر نقلت طفلين لمستشفى في مدينة تورينو بشمال البلاد.