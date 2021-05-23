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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تقدم 12.1 مليون جرعة من لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 70,176 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى، الأحد، 12,104,525 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 122.39 جرعة لكل 100 شخص.
يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".