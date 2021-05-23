نهيان بن مبارك: العلاقات الإماراتية العمانية تزداد صلابة في ظل الرعاية من قيادتي البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل وزير التسامح والتعايش الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في قصره سفير سلطنة عمان لدى الدولة الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي.



وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وسلطنة عمان بما يخدم المصالح المشتركة وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

روابط تاريخية

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان رسوخ العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات وسلطنة عمان والمستندة إلى روابط تاريخية تجمعها صلة القربى والدم واتساق الرؤى.

وقال إن العلاقات الإماراتية العمانية تزداد صلابة وتطورا في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين بما يحقق تطلعات شعبيهما.

مسيرة النهضة

وأشاد وزير التسامح بمسيرة النهضة المباركة التي تشهدها سلطنة عمان في مختلف المجالات حتى باتت نموذجاً استثنائياً في التقدم والتطور بما يحقق المزيد من الازدهار نحو مستقبل مشرق.

من جانبه أكد الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي أن "العلاقات الإماراتية العمانية استراتيجية وتعد نموذجاً رائداً للعلاقات الأخوية المتجذرة في أعماق التاريخ والتي تشهد تطوراً مستمراً نحو مزيد من التقدم ومستقبل أكثر إشراقاً".