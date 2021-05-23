شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية ومبادرته جعلت أعناقنا فى السماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدور المصرى الكبير فى دعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي علي عزة، مطالبا المجلس النيابي من خلال لجانه المختصة بالتواصل مع منظمات المجتمع الدولي، من أجل وضع حلول عملية للقضية الفلسطينية، قائلاً:" المشكلة لن تُحل إلا بالتدخل المصري".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي شهدت تحية وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى من قبل رؤساء اللجان البرلمانية والهيئات البرلمانية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى جهوده من أجل وقف العدوان الإسرائيلى على غزة ودعم القضية الفلسطينية.

وطالب البرلماني بأن يكون هناك دورا فاعلا وبناء فى التعامل مع القضية الفلسطينية، مؤكداً رغبة المؤسسات الأهلية في دعم القوافل الانسانية، ودعم وبناء إعمار غزة.

من جانبها أشادت النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بمبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة والجهود المبذولة من أجل وقف العدوان، مضيفة: " رقبتنا كانت مرفوعه خلال الجلسة الطارئة للبرلمان العربي حول الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين، فور الإعلان عن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ500 مليون دولار لإعادة الإعمار بغزة، لدينا قيادة جعلت رقبتنا في السماء بمواقفها الوطنية التي أعادت لمصر مكانتها المستحقة وسط الأمم".

وقالت البرلمانية في كلمتها، إن موقف مصر ريادي في المنطقة، لدعم اشقائها العرب.

من جانبها أشادت أيضا البرلمانية سهام بشاي، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعما للقضية الفلسطينية، مشيرة أن مصر دائما السند للأشقاء.