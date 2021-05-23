شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على 75 جنيها حد أدنى للعلاوة الدورية فى 1 يوليو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي وضع حد أدني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة فى 1/7/2021 للموظفين المخاطبين بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛ طبقًا للمادة ( 37 ) منه، بمبلغ 75 جنيهًا شهريًا.

وتقضي المادة الأولى من قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حسبما وافق عليها مجلس النواب :" يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2021 طبقًا للمادة 37 منه مبلغ 75 جنيهًا شهريًا".

وشهدت الجلسة رفض مقترح النائب محمود قاسم بأن يكون الحد الادني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة 200 جنيها، وكذا رفضت مقترحا للنائب أحمد شلبي.

ووافق المجلس علي تعديل مسمي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وذلك بإضافة عبارة : "وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام" إلى عَجُزِ عنوان مشروع القانون، وذلك اتساقًا مع أحكامه، إذ تضمنت (المادة الخامسة) منه أحكامًا تنظم تقرير منحة شهرية للعاملين بتلك الشركات.