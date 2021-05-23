شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: الدولة المصرية حاضرة بقوة لمساندة الأشقاء الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أعضاء بمجلس النواب الجلسة العامة التحية للقيادة السياسية فى دعمها للقضية الفلسطينية ومبادرة الرئيس السيسى فى إعمار غزة، متابعين: "أننا على استعداد أن "نقسم كسرة الخبز مع إخواننا الفلسطينيين".

ووجه النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب التحية لشعب فلسطين المقاوم الذى قال عنه ياسر عرفات شعب الجبارين، مضيفا: "نرسل تحية من مجلس النواب لكل امرأة وشاب ورجل فلسطينى يدافع عن أرضه".

وأضاف مقلد: "الدولة المصرية حاضرة وبقوة داخل العمق الفلسطينى ومصر تقوم بدورها التاريخى والكبير"، لافتا إلى أن انحيازنا الواضح عبرت عنه القيادة السياسية بمواقف وأفعال بعيدا عن الشعارات الحنجورية".

وتابع مقلد: "قدر مصر أن تعطى وتمنح لتلك القضية التى ولدت منذ 70 عاما فى ضمير وعمق مصر حيث قدمنا عشرات الآلاف من الشهداء" مضيفا:" نؤيد كل ما تتخذه القيادة السياسية إزاء القضية الفلسطينية".

وأشادت النائبة فريدة الشوباشى بذكاء الريس السيسى عندما وجه بإعمار غزة، لافتة إلى أن الوحدة الفلسطينية هى سر قوة الشعب الفلسطينى"، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى أكد أن قوتنا فى وحدتنا وأن الإرادة المصرية لن تعلو عليها أى إرادة".

وأضافت الشوباشي: "لسنا ضد اليهود وعندما كنت فى المدرسة كان معى ثلاث طالبات اسمهن فريدة واحدة مسلمة والثانية مسيحية والثالثة يهودية"، متابعة: "احنا مش دولة غنية لكن العظمة أننا نتقاسم الخبز مع الأشقاء فى فلسطين". معلنة دعهما الكامل لكل تحركات الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى.

وقال النائب محمد عطية الفيومى: "أفخر كابن من أبناء الشعب بتحركات الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية"، لافتا إلى أنه على مدى 11 يوما حرب وقع 273 شهيدًا منهم 56 طفلًا، مؤكدا أن مصر تحركت بموقف قوى لوقف الاعتداء وأثبتت أنها صاحبة المواقف الحقيقية بالأفعال وليس الأقوال".