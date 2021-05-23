شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يؤكد ضرورة التمييز بين مصطلح الإسرائيليين واليهود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب ضرورة التمييز بين الإسرائيليين واليهود، وصحح خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، والتى شهدت إشادة واسعة بجهود القيادة السياسية من أجل وقف العدوان على غزة، كلمة النائبة مرفت ألكسان التى تحدثت عن وقف إطلاق النار بين "الفلسطينيين واليهود".

وقال جبالى خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد: "لدى فقط تصحيح هم إسرائيليون وليس يهود، ولدينا مواطنين مصريين من اليهود".

وكانت النائبة ميرفت ألكسان قالت فى كلمتها مشيدة بموقف مصر من القضية الفلسطينية حيث استهلت كلمتها بقولها: "يا سلام عليكى يا مصر.. يا سلام عليك يا ريس، ذو الحكمة والفكر، كل الشكر لما قدمته للفلسطينيين من أجل فتح المعابر".

كما وجهت البرلمانية الشكر، بإعلان القيادة السياسية مبادرة تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، فضلا عن فتح المستشفيات، وكذلك وجهت الشكر للأحزاب التى سارت خلف قرارات الرئيس وأفادت مساعدات للشعب الفلسطيني.

وأعربت النائبة عن فخرها بالرئيس عبد الفتاح السيسى ودوره الرائد فى المنطقة، بقولها: "لما الرئيس الأمريكى يتصل بالرئيس لشكره على جهده لوقف إطلاق النار بين اليهود والفلسطينيين نفخر بالرئيس"، واستوقف رئيس المجلس هنا عبارة "اليهود" ليصححها إلى "الإسرائيليين".