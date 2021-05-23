أسعار العملات الرقمية تواصل حالة التخبط، اليوم

محمد الفلاح - الأحد 23 مايو 2021

واصلت أسعار العملات الرقمية حالة التخبط، اليوم الأحد 23 مايو 2021، وهبطت بيتكوين BTC إلى 34,831 ألف دولار.



ودعت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس الماضي، إلى فرض ضريبة على تحويلات العملات المشفرة بين الشركات، بهدف زيادة الموارد لدعم الاقتصاد.

وتتطلع وزارة الخزانة الأمريكية إلى زيادة الإيرادات لتمويل خطة مقترحة بقيمة 1.6 تريليون دولار تهدف إلى توسيع التعليم والتأمين الاجتماعي، ضمن خطة أكبر لزيادة إيرادات الولايات المتحدة لنحو 7 تريليونات دولار خلال العشر سنوات المقبلة.

وحتى كتابة التقرير جاءت أسعار العملات الرقمية على النحو التالي..

وسجل سعر إيثريوم Ethereum ETH نحو 2,100 دولار بانخفاض نسبته 13.61% عن آخر سعر.

كم تراجع سعر دوجكوين Dogecoin DOGE إلى نحو 0.3200 دولار لتفقد أكثر من 10% من سعر الجمعة.

وهوت عملة كمبيوتر إنترنت Internet Computer ICP لتسجل نحو 140.85 دولار مقابل محققة 168دولارا لدى آخر تداول.

فيما واصلت عملة لايتكوين Litecoin LTC الهبوط أيضا مسجلة 150.62 دولار فاقدة نحو 15.40% من قيمتها.

وهبط سعر عملة بولكادوت Polkadot DOT، لتسجل نحو 19.30 دولار مقابل أكثر من 35 دولارا لدى آخر إغلاق.

وسجل سعر العملة الرقمية يونيسواب Uniswap UNI، اليوم نحو 17.80 دولار، مقابل 25 دولارا عند آخر تعامل.

كما تراجعت العملة الرقمية تشينلينك الرقمية Chainlink LINK لتسجل نحو 19.60 دولار فاقدة نحو 21.06% من قيمتها.

وفقدت العملات الافتراضية عالميا قرابة تريليون دولار من قيمتها السوقية في تعاملات، أمس الأربعاء، مقارنة مع ذروتها التاريخية الشهر الماضي.